Одесситы, снимите видеорегистраторы со своих машин

В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы, чтобы предотвратить разглашение информации о перемещении и задачах сил обороны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Теlegram.

«Водителям запрещено использовать видеорегистраторы. Это делается для того, чтобы избежать разглашения информации о перемещении и ходе выполнения задач сил обороны», — говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что командование ВСУ просит граждан не распространять персональные данные, фотографии, на которых зафиксированы лица офицерского состава (командиров подразделений); геолокационную, визуальную, адресную привязки к местам выполнения заданий.

Как сообщала Одесса News, 19 марта начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко обратился к одесситам и жителям Одесской области не снимать на телефоны или видеокамеры работу сил противовоздушной обороны.

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