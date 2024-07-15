В Одессе задержан агент ФСБ, собиравший данные о воинских частях ВСУ

Правоохранителями разоблачён очередной вражеский агент, которому сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился осуществлять разведывательно-подрывную деятельность в интересах спецслужб России. Он собственноручно написал и направил куратору заявление о вступлении в ряды ФСБ.
Отмечается, что, действуя по заказу сотрудника ФСБ РФ, фигурант собирал информацию о расположении пунктов дислокации отдельных подразделений воинских частей ВСУ и военных учебных заведений в Одессе.
«Собранную информацию, а также фото, видео и координаты расположения объектов подозреваемый передавал российскому куратору с помощью одного из мессенджеров. За свою «работу» он получал денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
Информатора задержали при выполнении очередного задания врага. Изъяты мобильные телефоны с подтверждениями его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Одесса News информировала, что в июле 2024 года Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ, в которую входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.
Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура
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