В пруду в Одесском районе утонул 26-летний мужчина

В Одесском районе, на пруду села Сухой Лиман 13 июля во время купания нырнул в воду и не выплыл мужчина 1998 года рождения.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В воскресенье утром водолазной группой ГСЧС был обнаружен утопленник, вытащен на берег и передан работникам полиции.

Отмечается, что в поисках тела утонувшего мужчины было задействовано 7 водолазов.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской из Ровно, которую волной унесло с пирса в Одессе.

Фото иллюстративное

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