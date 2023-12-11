В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Земфиров, светлая память

Защищая Украину от оккупантов, во время выполнения боевого задания в сентябре 2023 года погиб солдат Валерий Земфиров, житель Одесской области.
О гибели военного сообщили в пресс-службе 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одессы.
Валерию было 37 лет.
Сослуживцы вспоминают погибшего, как мужественного воина, который до конца был верным присяге и защищал свою Родину.
Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года на фронте погиб 44-летний военный из села Плахтиевка Одесской области Олег Сухарский.
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Фото: 126 отдельная бригада ТРО г.Одесса/Facebook
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