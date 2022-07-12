Pink Floyd выступит в концерте в поддержку Украины

Фонд Украина-США и World Unite for Ukraine — глобальное движение, объединяющее миллионы людей во всём мире в поддержку народа Украины — 14 июля представят виртуальный 90-минутный благотворительный концерт.

Об этом Министерство культуры и информационной политики сообщает в Теlegram.

Среди приглашённых исполнителей – Pink Floyd, Al Di Meola, Pat McGee Band, победительница Евровидения 2004 года Руслана и другие звёзды мирового уровня.

Во время мероприятия также будут продемонстрированы яркие истории из Украины, которые расскажут об истории и культуре страны, а также о разрушительном влиянии войны на Украину и её народ.

Цель благотворительного концерта – сбор пожертвований на общую сумму 10 миллионов долларов.

Как сообщала Одесса News, во время концерта в июле 2022 года немецкой группы Scorpions в Тель-Авиве (Израиль) фронтмен коллектива Клаус Майне выступил с украинским флагом.

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