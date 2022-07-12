В Одесском музее западного и восточного искусства выставка «Десенсибилизация»

В одесском музее Западного и восточного искусства открылась первая персональная выставка художницы Анны Белой под названием «Десенсибилизация».

На выставке представлены большие портреты детей и женщин, выполненных в авторской технике акриловыми красками на оборотной стороне полотен.

Десенсибилизация – это психотерапевтический термин, означающий технику переработки воспоминаний, уменьшение чувствительности пережитых травм, одна из самых эффективных техник по работе с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Война в Украине наложила психологическое отражение на многих украинцев и это перекликается с психологическим состоянием героев на картинах экспозиции.

Выставка открыта до 21 июля ежедневно, кроме среды, в галерее музея Ragtime 2.0 (Греческая,16, вход через музейные ворота).

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