В новогоднюю ночь небо над Одессой расцветёт красочным фейерверком

Центральным событием новогодней ночи станут праздничные фейерверки в полночь 31 декабря, которые ознаменуют собой наступление 2021 года.

Посмотреть праздничный новогодний салют можно будет во всех районах города на таких локациях:

Думская площадь, парк им. Горького, площадь Независимости и возле Суворовской райадминистрации (просп. Добровольского, 106).



31 декабря с 22:00 начнётся трансляция праздничного концерта «Новый год — онлайн» на телеканале «Первый городской», официальном сайте города и ютуб-каналах: Думская,1 и Одесса онлайн.

Во всех районах города засияли огнями новогодние ёлки. В Горсаду продолжает работу резиденция Деда Мороза, а на площади возле Дюка – сказочная карусель.

С 31 декабря начнёт работу каток на Греческой площади.

До 16:00 31 декабря поговорить с Дедом Морозом и Снегурочкой по телефону: 048-737-4-737 может каждый ребёнок. С начала работы колл-центра Деда Мороза почти 2,5 тысячи маленьких одесситов позвонили и рассказали о своих желаниях.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Видео: «Одесса»