Умер модельер Пьер Карден

Знаменитый французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на AFP.

Карден умер 29 декабря утром в Американском госпитале пригорода Парижа. Причины смерти не уточняются.

Карден является одним из первооткрывателей стиля «унисекс». Он стал первым кутюрье, избранным членом Французской академии изящных искусств.



Журнал Time ранее назвал Кардена «хитроумным фанатиком, который умудрился написать своё имя на всём, что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года от коронавируса умер японский модельер и основатель известного бренда Kenzo Кензо Такада.