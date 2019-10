Мода на экологию и экология моды на Odessa Fashion Week-2020

24-27 октября в Зимнем саду на проспекте Шевченко, 4а состоится профессиональная неделя моды Odessa Fashion Week, которая в 12-й раз соберёт ценителей моды для демонстрации коллекций сезона SS 2020.

24 октября состоится традиционная образовательная fashion-конференция на актуальную тему: Sustainability в моде. Надежда Лаптева, образовательная группа DonStream — эксклюзивный представитель University of the Arts London в Украине и странах СНГ выступит на тему: «Экология и мода. Точки соприкосновения и противоречий», артдизайнер Владимир Уманенко расскажет про интенцию перекройки и как мода вырастает в искусство.

Приобретение билетов на 24 октября: https://concert.ua/ru/booking/odessa-fashion-week/

С 25 по 27 октября свои коллекции продемонстрируют более 30 украинских и зарубежных дизайнеров, в числе которых: MISS DM, THE CATS, ELEN GODIS, AURUM, DANIIL GULIAEV, KIRA TAN, CANDY KID, ALLA FRENKEL, ANDRE TAN KIDS, YES! KIDS, BY VEL, I AM KIDS, СЧАСТЬЕ, DREAMS & EMOTIONS, ROYAL FAMILY MODELS, PINKDREAMS by TANYA VASINA & MA DEFILE MODEL`S CITY, BABY ANGEL & JUNIOR MODELS, SOUL UNITY KIDS, CHAMELEON MODELS, PLAY FASHION JUNIOR, HNA DRESS, VYSHYVANKA BY VIOLET, LA SPORTA, LENAFE, VerdeMela & LADY FOREVER, MA-AVIE by OLGA SCHEDRINA, SHA ODESSA & INSTITUTE OF MODERN MADAME, MARINA GIN, TERNOVA & JENNIFER SCHOOL, MARTA STRILETSKA & NOVA IMPERIA, CELEBRITY ROOM, CIRESEL | MOLDOVA, CORELI | MOLDOVA, DESIGN DEN | INDIA и др.

Приобретение билетов на 25 октября: https://concert.ua/ru/booking/odessa-fashion-week-25-10/

Помимо основных показов посетителей ожидает выступление специальных музыкальных гостей. Так, 25 октября инструменталисты кавер-группы OXY MUSIC и вокал Katia Rudenko представят популярные хиты в рамках Grand Opening of XII season Odessa Fashion Week SS 2020. Группа успела посотрудничать и быть в качестве support у многих артистов нашей и зарубежной эстрады, в т.ч. у Ани Лорак, Real O, Мама Рика, Земляне, Настя Каменских, Бумбок, Jerry Heil.

26 октября на подиуме Odessa Fashion Week выступят воспитанники Школы искусств TeoVoice — группа FUNKY, а также продюсерского центра PLAY FASHION — группа Trinity, I’dolls, MARY и Gurskiy & ZakharoVa.

27 октября своих артистов представит студия вокального искусства Натальи Шишкиной.

Приобретение билетов на 26 октября: https://concert.ua/ru/booking/odessa-fashion-week-26-10/

25-27 октября также будет работать Trade Fashion Zone – территория, где будут представлены одежда, обувь и аксессуары украинских и зарубежных дизайнеров, а также Jewelry Gallery, где свои изделия представят дизайнеры ювелирных изделий, которые каждый из гостей сможет примерить и приобрести.

Приобретение билетов на 27 октября здесь.

Мероприятие состоится при поддержке Ukrainian Fashion Academy, природной минеральной воды «Джермук», медицинского центра ARDEN, компании Aromic, Simchenkomakeup School, Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости, а также модельных агентств Royal Family Models, Amazonka Model и Totalite.

