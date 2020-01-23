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Маэстро моды Готье отпраздновал 50-летие творчества

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Законодатель моды маэстро Жан-Поль Готье отпраздновал 50-летие своей творческой деятельности и объявил, что это его последнее шоу.

«Едва ли не весь Париж приветствовал маэстро с 50-летием творчества и провозгласил Adieu!», — пишет JetSetter.

Украинка Марфа, Пэрис Джексон, Карли Клосс, сёстры Хадид, Коко Роша, Дита фон Тиз — на подиуме, а Кристиан Лабутен, Карла Бруни, Анна Винтур, Ева Герцигова и Летиция Каста — в зрительном зале. Последнее шоу Жана-Поля Готье, впрочем, как и его финал, в котором маэстро носили на руках, оказались очень зрелищными.

Марфа

Летиция Каста

Карла Бруни

Саша Лусс

Кристиан Лубутен

Кензо Такада

Дита фон Тиз

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Ирина Шейк

Коко Роша

Музыкальную атмосферу создавал британец Бой Джордж, локацией для показа стал гостеприимный театр Шатле.

Запомнится финальная коллекция мастера ещё и особым «открытым» отбором моделей, нетипичным для кутюрного шоу: «Главная идея этой коллекции, шоу и этого кастинга — показать, что нет единой красоты, она всегда разная, и я хочу показать разные типажи, разную красоту».

Несмотря на то, что шоу стало последним в карьере дизайнера, он не планирует прощаться с модной индустрией. Новый проект, над которым Готье будет работать в другом качестве, будет представлен уже скоро.

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