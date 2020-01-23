Маэстро моды Готье отпраздновал 50-летие творчества

Законодатель моды маэстро Жан-Поль Готье отпраздновал 50-летие своей творческой деятельности и объявил, что это его последнее шоу.

«Едва ли не весь Париж приветствовал маэстро с 50-летием творчества и провозгласил Adieu!», — пишет JetSetter.

Украинка Марфа, Пэрис Джексон, Карли Клосс, сёстры Хадид, Коко Роша, Дита фон Тиз — на подиуме, а Кристиан Лабутен, Карла Бруни, Анна Винтур, Ева Герцигова и Летиция Каста — в зрительном зале. Последнее шоу Жана-Поля Готье, впрочем, как и его финал, в котором маэстро носили на руках, оказались очень зрелищными.

Музыкальную атмосферу создавал британец Бой Джордж, локацией для показа стал гостеприимный театр Шатле.

Запомнится финальная коллекция мастера ещё и особым «открытым» отбором моделей, нетипичным для кутюрного шоу: «Главная идея этой коллекции, шоу и этого кастинга — показать, что нет единой красоты, она всегда разная, и я хочу показать разные типажи, разную красоту».

Несмотря на то, что шоу стало последним в карьере дизайнера, он не планирует прощаться с модной индустрией. Новый проект, над которым Готье будет работать в другом качестве, будет представлен уже скоро.