Одесский театр музкомедии отмечает 75-летие в условиях военного времени

В эти тяжёлые дни 2022 года Одесскому академическому театру музыкальной комедии им. М. Водяного исполняется 75 лет.

Свой первый сезон Одесский академический театр музыкальной комедии открыл весной 1947 года во Львове. В 1953 году молодой коллектив, уже завоевавший признание, был переведён в Одессу. Спектакли об Одессе и одесситах стали визитными карточками театра.

Успех Одесского театра музыкальной комедии создавался талантливыми режиссёрами Изакином Гриншпуном, Матвеем Ошеровским, Юлием Гриншпуном, Эдуардом Митницким, Виктором Стрижовым, Семёном Штейном и другими.

Множество незабываемых спектаклей и образов было создано на этой сцене. Здесь свой яркий талант проявили Михаил Водяной, Евгения Дембская, Юрий Дынов, Маргарита Дёмина, Всеволод Применко, Людмила Сатосова, Семен Крупник, Виктор Алоин, Юрий Осипов, Николай Завгородний.

Наряду с мастерами — народными артистами Украины Викторией и Владимиром Фроловыми, Ольгой Оганезовой, Натальей Завгородней, заслуженными артистами Украины Идалией Ивановой, Алиной Семёновой, Тамарой Тищенко, Аурикой Ахметовой, Викторией Подольной, Станиславом Ковалевским, Ириной Ковальской, Тимофеем Криницким, Владимиром Кондратьевым, Сергеем Мильковым – на сцене театра ярко засияли таланты молодых солистов – Александра Кабакова, Андрея Мирошниченко, Дениса Фалюты и других.

В репертуаре театра – классические оперетты («Белая акация», «Летучая мышь», «Сильва», «Марица»), мюзиклы («За двумя зайцами», «Оскар», «По Дерибасовской…», «Кентервильское привидение», «В джазе только девушки», «Обыкновенное чудо», «Ночь перед Рождеством»), рок-оперы («Ромео и Джульетта», «Моисей»), спектакли для детей.

Коллектив Театра музкомедии готовился к необычной премьере – постановке классической оперетты «Принцесса цирка», которая должна была состояться 4 марта на арене Одесского цирка. Но война изменила всё.

С первых дней войны руководство театра, артисты и работники технических цехов активно помогают защитникам родного города. Так, работники швейного цеха изготавливают маскировочные сетки, жёлтые повязки для теробороны и термобелье для наших защитников. В изготовлении сеток им помогают артистки балета.

Мужской состав артистов балета вместе с главным балетмейстером театра на одесских пляжах готовили оборонительные мешки с песком.

Свой вклад вносят и художники театра, которые пишут плакаты и лозунги в поддержку одесситов и воинов: «Разом до перемоги!», «Все буде Україна!», «Правду не сховати», «Если маму кто-то тронет, того мама похоронит»…

Также коллектив театра принял участие в митинге театральных деятелей города, которые обратились к своим коллегам из страны-агрессора с призывом остановить кровопролитную войну.

«В период войны и тяжёлых испытаний голодом, страхом, болезнями мы ощущаем острую необходимость в светлых, искренних и добрых чувствах. Человеческие души может вылечить волшебная музыка и хорошая история любви. Всё это — о нашем жанре, который воспевает любовь и вселяет веру в добро! Мы не могли представить, что через 75 лет снова будем стараться сохранить свои разбитые войной и болью сердца… Но глядя в лицо гениальных предшественников, прославивших наш театр, мы уверены, что музыка, творчество и талант спасли их и обязательно спасут нас, всех нас! Верим в Победу и нашу скорую встречу!» – с такими словами обратился коллектив театра к своим поклонникам по случаю 75-летнего юбилея Театра музкомедии.

Как сообщала Одесса News, с 26 марта в Одессе вновь открывается для посещения зоопарк.

Фото: «Одесса»

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