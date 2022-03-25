Как в Одессе стать донором

Свыше 3 тысяч одесситов уже записались в городскую базу доноров крови.

В Одессе создан городской реестр доноров крови, в который могут записаться все желающие.

Записаться в городской реестр доноров крови в Одессе можно по ссылке.

В работе с базой доноров принимают участие отделения переливания крови городской клинической больницы №11 и военного госпиталя.

Для восполнения потребности в крови той или иной группы медики в ежедневном режиме приглашают людей по списку.

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