Мэр Одессы посетил фотовыставку «Дорогами к Победе»

24 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие в открытии выставки фотографий Бориса Бухмана «Дорогами к Победе», посвящённой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на выставке представлено более полусотни работ, избранных из тысяч кадров. Некоторые из них стали известны и узнаваемы, несколько появились на обложках европейских журналов, но все они стали артефактами страшной и жестокой войны, которая длится год.

«Я хочу поблагодарить автора за такой взгляд. Это отражение ощущений украинцев. Чувство скорой Победы. Борис Наумович согласился после окончания выставки передать её городу. Мы планируем организовать показы в других странах, наших городах-побратимах. Эти фото должен увидеть мир!» – сказал на открытии экспозиции Геннадий Труханов.

Выставка проходит под патронатом Одесского городского совета и будет открыта до 14 марта в галерее Летнего театра горсада ArtOdessa.

Фото и видео: «Одесса»

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