Галерея ArtOdessa открывает новую фотовыставку

24 февраля в Летнем театре Городского сада в галерее ArtOdessa состоится открытие выставки фотографий Бориса Бухмана «Дорогами к Победе».

Будет представлено более полусотни работ, выбранных из тысяч кадров. Некоторые из них стали известными и узнаваемыми, несколько появились на обложках европейских журналов, но все они стали артефактами страшной и жестокой войны, которая длится 365 дней и 8 лет.

Выставка проходит под патронатом Одесского городского совета и будет открыта до 14 марта.

Вход свободный.

Приходите к 15.00.

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