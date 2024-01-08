Одесский Украинский театр приглашает на спектакль «1900-й. Легенда о пианисте»

14 января спектакль «1900-й. Легенда о пианисте» пройдёт в Украинском театре им. В.С. Василько.

Это глубокая и проницательная постановка. Блестящее раскрытие характера главного героя. Творчество, вызывающее мощный отклик в каждом сердце.

Спектакль по произведению итальянского писателя Алессандро Барикко — музыкальная история об удивительном пианисте Новеченто, родившемся и всю свою жизнь проведшем на круизном лайнере. Его гений славился на всех континентах, а самые известные музыканты мира завидовали ему… Музыка Новиченто была вне времени и не знала границ.

Красочное представление наталкивает на размышления о том, что для нас есть свобода. Возможна ли она в ограниченном пространстве? Счастьем или тяжёлой ношей есть талант и желание отдаваться людям полностью?

Обязательно приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

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