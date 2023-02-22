Что сказал Байден в Варшаве (полный текст выступления)

21 февраля, на следующий день после первого с начала полномасштабного российского вторжения визита в Киев, президент США Джо Байден посетил Варшаву (Польша) и выступил с речью в Королевском дворце.

В основном, речь была посвящена агрессивной войне, развязанной Россией против Украины, и поддержке Киева со стороны западных союзников.

«Одесса News» приводит полный текст выступления американского лидера.

«Почти год назад я выступал здесь, в Королевском замке в Варшаве, всего через несколько недель после того, как Владимир Путин начал своё убийственное нападение на Украину. Началась крупнейшая сухопутная война в Европе со времён Второй мировой. И принципы, которые были фундаментом мира, процветания и стабильности этой планеты более чем 75 лет, были попраны.

Год назад мир уже был готов к падению Киева. Что ж, только что приехал из Киева и могу сообщить: Киев стоит! Киев стоит гордо. Он стоит высоко. И самое главное, он стоит свободно.

Вторжение России стало испытанием не только для Украины. С испытаниями на века столкнулся весь мир. Европа подверглась испытаниям. Америка подверглась испытаниям. НАТО подвергся испытаниям. Все демократии подверглись испытанию. И вопросы, с которыми мы столкнулись, – и простые, и глубокие. Мы ответим или развернёмся в другую сторону? Мы будем сильными или слабыми? Мы и все наши союзники будем едины или разобщены?

Спустя год мы знаем ответ. Мы ответили. Мы – сильны. Мы – едины. Мир не будет смотреть в другую сторону. Мы также столкнулись с фундаментальными вопросами о приверженности основным принципам. Будем ли мы отстаивать суверенитет наций? Будем ли мы отстаивать право людей на жизнь без неприкрытой агрессии? Будем ли мы отстаивать демократию? Спустя год мы знаем ответ. Да, мы будем отстаивать суверенитет. Да, мы будем отстаивать право людей на жизнь без агрессии. И мы будем отстаивать демократию.

Вчера я имел честь стоять рядом с президентом Зеленским в Киеве, чтобы заявить, что мы будем продолжать отстаивать эти принципы, несмотря ни на что.

Когда президент Путин приказал своим танкам вторгнуться в Украину, он думал, что мы согласимся. Он был не прав. Украинский народ слишком смелый. Америка, Европа, коалиция наций от Атлантики до Тихого океана слишком едины. Демократия – слишком сильна.

Вместо лёгкой победы, которую он ожидал и предвидел, Путин ушёл со сгоревшими танками и растерянными российскими войсками. Он думал, что получит финляндизацию НАТО. Вместо этого он получил НАТОзацию Финляндии и Швеции. Он думал, что НАТО расколется и разделится. Вместо этого НАТО более сплочён, чем когда-либо. Он думал, что сможет использовать энергоносители в качестве оружия, чтобы сломить решимость Европы. Вместо этого мы работаем над тем, чтобы покончить с зависимостью Европы от российского ископаемого топлива.

Он думал, что такие автократы, как он сам, жёсткие, а лидеры демократических стран – мягкие. Но столкнулся с железной волей Америки и других народов, которые отказались принимать мир, где управляет страх и сила. Он оказался в войне с нацией, которую возглавляет человек, чьё мужество будет выковано в огне и стали: президентом Зеленским. Президент Путин столкнулся с тем, что считал невозможным год назад. Демократии мира стали сильнее, а не слабее. Но автократии мира стали слабее, а не сильнее. Потому что в моменты великих потрясений и неопределённости понимание того, за что вы стоите, является самым важным, как и понимание, кто стоит вместе с вами.

Поляки это знают. На самом деле, вы в Польше знаете это лучше, чем кто-либо. Это и есть солидарность. Несмотря на разделённость и угнетение, когда красивый город был разрушен после Варшавского восстания, в течение десятилетий под железным кулаком коммунистического правления, Польша выстояла, потому что вы были вместе. Как и отважные лидеры оппозиции и народ Беларуси продолжают бороться за свою демократию. Как и решительный молдавский народ. Решимость народа Молдовы жить свободно принесла ему независимость и поставила его на путь членства в ЕС. Президент Санду сегодня здесь, и я горжусь тем, что стою рядом с вами и свободолюбивым народом Молдовы.

Через год после начала этой войны Путин уже не сомневается в силе нашей коалиции. Но он всё ещё сомневается в нашей уверенности. Он сомневается в нашей стойкости. Он сомневается в нашей постоянной поддержке Украины. Он сомневается, сможет ли НАТО остаться единым. Не должно быть никаких сомнений: наша поддержка Украины не пошатнётся, НАТО не будет разделён, и мы не устанем. Трусливая жажда президента Путина к территории и власти потерпит неудачу. А любовь украинского народа к своей стране – победит. Демократии мира будут стоять на страже свободы сегодня, завтра и всегда. Потому что вот что поставлено на карту: свобода.

Такой сигнал я передал вчера в Киеве, непосредственно народу Украины. Когда президент Зеленский приехал в США в декабре, он сказал: «Эта борьба будет определять мир и то, как наши дети и внуки будут жить, а потом, как их дети и внуки». Он говорил не только о детях и внуках Украины. Он говорил обо всех наших детях и внуках. О ваших и моих.

Сегодня мы снова видим то, что жители Польши и всей Европы видели на протяжении десятилетий: аппетиты автократа не могут быть удовлетворены. Они должны быть остановлены. Автократы понимают только одно слово: «Нет». «Нет, ты не возьмёшь мою страну». «Нет, ты не отнимешь у меня свободу». «Нет, ты не заберёшь моё будущее». И я повторю сегодня вечером то, что сказал в прошлом году на этом же месте: диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет стереть любовь людей к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Россия никогда не победит Россию. Никогда. Свободные люди отказываются жить в мире безысходности и темноты.

Это был необычный год во всех смыслах. Чрезвычайная жестокость со стороны российских войск и наёмников. Они совершали изнасилования, преступления против человечности без стыда и угрызений совести. Они принесли мирным жителям смерть и разрушения. Использовали изнасилование как орудие войны. Похищение украинских детей – это попытка украсть будущее Украины. Они бомбили вокзалы, родильные дома, школы и детские дома. Никто, никто не может отвести глаз от зверств, которые Россия совершает против украинского народа. Это отвратительно.

Ответ украинцев и всего мира был неожиданным. Спустя год после того, как начали падать бомбы и российские танки вошли в Украину, Украина по-прежнему независима и свободна. На более чем 50% территории, которую Россия захватила в прошлом году, вновь гордо реет сине-жёлтый флаг Украины. Президент Зеленский по-прежнему возглавляет демократически избранное правительство, которое представляет волю украинского народа. И мир уже неоднократно голосовал, в частности, на Генеральной Ассамблее ООН, за осуждение российской агрессии и поддержку справедливого мира. Каждый раз решение в ООН принималось подавляющим большинством. В октябре 143 страны в ООН осудили незаконную аннексию России. Только четыре проголосовали за Россию.

Сегодня вечером я ещё раз обращаюсь к народу России. Соединённые Штаты и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не замышлял нападение на Россию, как сказал сегодня Путин. И миллионы граждан России, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги. Эта война не была необходимостью. Это трагедия. Президент Путин выбрал эту войну. Каждый день, когда продолжается война, – это его выбор. Он мог закончить войну одним словом. Это просто. Если Россия прекратит вторжение в Украину, это будет конец войны. Если Украина перестанет защищаться от России, это будет конец Украины.

Вот почему вместе мы делаем так, чтобы Украина могла защититься. Соединённые Штаты собрали всемирную коалицию из более чем 50 стран, чтобы доставить критически важное оружие и снаряды храбрым украинским бойцам на передовую. Системы ПВО, артиллерию, боеприпасы, танки и бронетехнику. Европейский союз и его государства-члены проявили беспрецедентную приверженность Украине не только в плане помощи в сфере безопасности, но и экономической, гуманитарной помощи, помощи беженцам и многом другом.

Все, кто собрался здесь сегодня вечером, остановитесь на минуту и посмотрите, что вы уже сделали. Польша принимает более 1,5 млн беженцев от этой войны. Бог благословит вас. Щедрость Польши, ваша готовность открыть свои сердца и свои дома – необыкновенны. И американский народ также един в такой решимости. По всей моей стране, в больших и маленьких городах, над американскими домами развеваются украинские флаги. В течение последнего года демократы и республиканцы в Конгрессе США также были едины, выступая за свободу. Это то, что делает нас американцами.

Весь мир объединяется, чтобы справиться с глобальными последствиями войны президента Путина. Путин пытался морить мир голодом, блокируя порты в Чёрном море, чтобы Украина не экспортировала своё зерно, усугубляя глобальный продовольственный кризис, который особенно сильно ударил по развивающимся странам Африки. Вместо этого Соединённые Штаты, G7 и партнёры по всему миру вернулись к своим историческим обязательствам по преодолению кризиса и поддержке глобальных запасов продовольствия. И на этой неделе моя жена Джилл Байден едет в Африку, чтобы привлечь внимание к этой важной проблеме.

У нас также есть обязательства перед народом Украины и будущим свободной, суверенной и демократической Украины. О которой мечтали те, кто провозгласил независимость Украины более 30 лет назад, кто возглавил Оранжевую революцию и Революцию достоинства, кто бросил вызов льду и пламени на Майдане, погибшая там Небесная сотня и те, кто продолжает бороться с попытками Кремля развратить, принудить и контролировать. Это мечта украинских патриотов, которые годами боролись против российской агрессии на Донбассе, и героев, которые отдали свои жизни, служа любимой Украине. Я имел честь вчера посетить их мемориал в Киеве, чтобы воздать должное тем, кто отдал свои жизни, вместе с президентом Зеленским.

Соединённые Штаты и наши партнёры поддерживают украинских учителей, врачей, спасателей, рабочих в городах по всей Украине, которые борются за сохранение электроснабжения перед лицом жестоких бомбардировок России. Мы поддерживаем миллионы беженцев этой войны, которые нашли гостеприимство в Европе и Соединённых Штатах, и особенно здесь, в Польше. Обычные люди по всей Европе делали всё, что могли, чтобы помочь, и продолжают это делать. Польские бизнесмены, гражданское общество, лидеры культуры, в том числе первая леди Польши поступали искренне и решительно, показывая всё хорошее, что есть в человеческой душе.

Я никогда не забуду, как в прошлом году я навестил беженцев из Украины, которые только прибыли в Варшаву, видел их измученные и испуганные лица. Они так близко держали своих детей и беспокоились, что могут никогда больше не увидеть своих отцов, своих мужей, своих братьев или сестёр. В самый мрачный момент их жизни вы, польский народ, предложили им безопасность и свет. Вы буквально обняли их. Я видел их лица.

В то же время мы добились того, что Россия расплачивается за свои преступления. Мы и дальше поддерживаем самые масштабные санкции, которые когда-либо применялись к какой-либо стране в истории. И мы собираемся объявить о новых санкциях на этой неделе вместе с нашими партнёрами. Мы привлечём к ответственности тех, кто ведёт эту войну. И мы будем добиваться привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против человечности, которые продолжают совершать россияне.

Нам есть чем гордиться за последний год. Но мы должны быть честными и трезво смотреть на предстоящий год. Защита свободы – дело не одного дня и не одного года. Это всегда сложно. Это всегда важно. Пока Украина продолжает защищаться от российского нападения и ведёт собственное контрнаступление, будут продолжаться тяжёлые и очень горькие дни побед и трагедий. Но Украина закалена для предстоящей борьбы. И Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами будут и впредь поддерживать Украину, когда она будет защищаться.

В следующем году я буду принимать всех членов НАТО на саммите в Соединённых Штатах. Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в истории мира. И пусть не будет никаких сомнений, приверженность Соединённых Штатов нашему Североатлантическому союзу и статье 5 непоколебима. И это знает каждый член НАТО. И Россия это тоже знает. Нападение на одного – нападение на всех. Это священная клятва. Священная клятва защищать каждый километр территории НАТО. За последний год Соединённые Штаты объединились с нашими союзниками и партнёрами в чрезвычайной коалиции, чтобы противостоять российской агрессии.

Но работа перед нами – это не только то, против чего мы выступаем, но и то, за что мы выступаем. Какой мир мы хотим построить? Мы должны использовать силу и потенциал этой коалиции для подъёма – улучшения жизни людей во всём мире, улучшения здоровья, роста благосостояния, сохранения планеты, построения мира и безопасности, достойного и уважительного отношения ко всем. Это наша ответственность. Демократия мира должна обеспечить это нашему народу.

Мир сейчас находится в переломном моменте истории. Решения, которые мы примем в течение следующих пяти лет или около того, будут определять и формировать нашу жизнь на десятилетия вперёд. Это правильно для американцев. Это правильно для людей во всём мире. И хотя решения должны приниматься нами сейчас, принципы и ставки – вечны. Выбор между хаосом и стабильностью. Между строительством и разрушением. Между надеждой и страхом. Между демократией, возвышающей человеческий дух, и жестокой рукой диктатора, её сокрушающей. Между ни чем иным, как ограничением и возможностями, такими возможностями, которые приходят, когда люди живут не в неволе, а на свободе. Свобода.

Свобода. Нет слова слаще, чем свобода. Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высокого стремления, чем свобода. Американцы это знают, и вы это знаете. И всё, что мы делаем сейчас, должно быть сделано так, чтобы об этом знали и наши дети и внуки. Свобода – враг тирана, надежда храбрых и правда веков. Свобода. Будь с нами. Мы будем с тобой.

Давайте двигаться вперёд с верой и убеждённостью и с твёрдым обязательством быть союзниками не тьмы, а света. Не угнетения, а освобождения. Не плена, а свободы. Пусть Бог благословит вас всех. Пусть Бог защитит наши войска. И пусть Бог благословит героев Украины и всех тех, кто защищает свободу во всём мире.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл c неанонсированным визитом в Украину.

Фото: Эра

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