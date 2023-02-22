Владимир Зеленский обратился к выпускникам Одесской Военной академии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) и Военной академии (Одесса).

Текст Обращения публикуется на Официальном сайте Офиса Президента Украины.

В Обращении, в частности, гворится: «Я поздравляю вас с тем, что вы имеете возможность сделать частью своей судьбы историческую украинскую победу! Победу, о которой мечтали наши люди много поколений. Победу, которой так долго не хватало украинскому народу и нашей государственности.

Именно сейчас и именно в этой войне, которую украинцы не начинали, но которую нам с вами предстоит завершить нашей общей победой, Украина завоюет себе гарантированную защиту. Защиту на поколения.

Не будет врага на нашей земле. Не будет оков на нашем народе. Не будет унижения на украинцах. Не будет даже мысли где-то там на чужбине, что якобы можно напасть на Украину и что-то получить для себя.

Именно такой результат вы должны завоевать в боях. Завоевать вместе со своими солдатами, вместе с братьями и сёстрами по оружию, вместе со всем нашим государством. Украинцы гордятся своей армией, всеми нашими силами обороны, и это честная гордость. Её заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью, стойкостью, меткостью. Я уверен, что вы можете стать именно такими воинами».

В Обращении также содержатся слова к родителям, воспитателям молодых офицеров.

«Уже во второй раз за время полномасштабной войны наши военные учебные заведения отправляют в офицерский корпус Вооружённых Сил Украины и другие военные формирования достойное пополнение. Выбрать такой жизненный путь – это признак силы человека, а значит, силы семьи, силы характеров тех, кто близок этому человеку.

Я благодарю вас, уважаемые мамы и папы наших молодых офицеров, уважаемые воспитатели, за такое воспитание, которое позволяет им стать мощной опорой для армии, государства и народа в такое решающее время».

Обращаясь к выпускникам военных учебных заведений, как к господам офицерам, Зеленский призвал их быть храбрыми и беречь своих солдат.

«Уже скоро вы отправляетесь в действующую армию, в наши силы обороны. Вы пополните коллективы боевых бригад – механизированных, мотопехотных, танковых, артиллерийских, десантно-штурмовых, горно-штурмовых, штурмовых и морской пехоты, а также воинских частей специального назначения. Некоторые из вас возглавят подразделения в новых штурмовых бригадах, которые только формируются. Всегда и всюду будьте храбрыми и берегите своих солдат. Всегда и всюду заботьтесь о чести своих подразделений, верьте в себя и верьте в Украину! Будьте достойны героизма всех тех, кто уже проявил себя в боях за Украину и украинцев! Будьте достойны нашей победы».

«Победа Украины будет. Слава выпускникам военных академий Украины! Слава нашим Вооружённым Силам! Слава всем силам обороны и безопасности Украины! Слава Украине!», — такими словами завершил Президент своё обращение.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины 21 февраля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором он сообщил, что, несмотря на всё давление на наши силы, линия фронта перемен не претерпела и поблагодарил «всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления».

Фото и видео: ОПУ

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