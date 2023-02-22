800 тысяч гривен обнаружили пограничники Измаильского отряда в рейсовом автобусе

800 тысяч гривен, скрытые от контроля, обнаружили пограничники в паромном пункте пропуска «Орловка» Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что водитель рейсового автобуса, направлявшийся в Киев, пытался тщательно скрыть наличные деньги под своим сиденьем, прикрыв их одеялами и подушками. Национальная валюта Украины была аккуратно отсортирована по номиналу.

«Однако реализовать свой замысел ловкачу не удалось – тайник с 800 тысячами гривен обнаружили пограничники Измаильского отряда совместно с таможенниками», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении 53-летнего водителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а все наличные изъяли до решения суда.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года пограничники Измаильского пограничного отряда совместно с полицейскими под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры провели санкционированные обыски на территории нескольких домовладений города Измаила, в результате которых обнаружено 6 тонн краденного дизельного топлива.

Фото: Госпогранслужба

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