Купил в Одессе, вёз в Австрию: одесские пограничники предотвратили вывоз раритетов

18 сентября в паромный пункт пропуска «Орловка», что в Одесской области, на выезд из Украины прибыл гражданин Австрии на автомобиле «Пежо» австрийской регистрации.

Как сообщает Госпогранслужба, австриец избрал полосу движения «зелёный коридор», однако, учитывая анализ рисков, пограничники и таможенники приняли решение детальнее осмотреть машину 76-летнего иностранного гостя.

В ходе совместного погранично-таможенного осмотра автомобиля и личных вещей водителя были обнаружены картина и книга, которые могут представлять историко-культурную ценность.

«Мужчина перевозил картину, обрамлённую деревянной рамой золотистого цвета с изображением девушки в красной косынке. На полотне было отмечены фамилия, вероятно, автора, и дата — 1917 год. А книга на французском языке «Grands peintres de l’allemagne» была издана в 1891 году в Париже. Кроме того, в ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицу 6 класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году», — говорится в сообщении.

Иностранец рассказал, что приобрёл предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.201 УК «Контрабанда» пограничники Измаильского отряда направили сообщение в СБУ, а представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года сотрудники Госпогранслужбы в порту Черноморска во время оформления транспортных средств на выезд в Турцию обнаружили партию контрабандных изделий из камней янтаря.

Фото: Госпогранслужба

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