Одесские пограничники не пустили в Украину грузинку — любительницу «русского мира»

В пункте пропуска «Старокозачье», что в Одесской области, пограничники Белгород-Днестровского отряда запретили въезд в Украину гражданке Грузии, которая оказалась ценительницей «российских властей».

Как сообщает Госпогранслужба, в ходе фильтрационных мероприятий оперативники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ выяснили, что иностранка поддерживает политику страны-агрессора ибо в её мобильном телефоне правоохранители нашли материалы в поддержку вооружённых сил окупантов, а также дискредитирующие украинских военных.

«Правоохранители установили, что иностранка впервые пыталась попасть на территорию Украины якобы к своей двоюродной сестре. Однако за пропагандистскую позицию такое путешествие завершилось отказом в пересечении границы и запретом въезда на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в декабре медработник одного из учреждений здравоохранения в Одесской области судом признан виновным в государственной измене и приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Госпогранслужба

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