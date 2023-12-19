ЕС отказался от закупки российских алмазов и бриллиантов

Совет ЕС принял 18 декабря новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России из-за ее агрессивной войны в Украине

Как сообщила пресс-служба совета, пишет издание ГОРДОН, ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевод бриллиантов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, экспортированные из России, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах. Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические бриллианты, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

Совет также добавил 29 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию обороноспособности России и сектора безопасности.

Некоторые из этих 29 предприятий принадлежат третьим странам, участвующим в обходе торговых ограничений, или являются российскими организациями, занимающимися разработкой, производством и поставкой для военно-промышленного комплекса России электронных компонентов, говорится в сообщении.

Продлён также запрет на транзит для товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России.

ЕС ввёл дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, такие как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга и т.д. на общую сумму €2,2 млрд в год. Вводится новый запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

Совет ЕС решил ввести некоторые исключения из ограничений на импорт, касающихся предметов личного пользования, таких, как предметы личной гигиены или одежда, которые везут путешественники, а также для автомобилей, имеющих дипломатические регистрационные знаки для въезда в ЕС. Кроме того, чтобы облегчить въезд в Союз граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд своих автомобилей при условии, что автомобили не предназначены для продажи и используются исключительно для личного пользования.

ЕС вводит более строгие правила контроля над соблюдением ограничения цен на нефть и с целью пресечь попытки его обхода. Совет также решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать более прозрачными их продажу и экспорт, в частности, в случае подержанных танкеров, которые можно использовать для обхода запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и ценового ограничения G7.

ЕС вводит требования об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, зарегистрированным в ЕС, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, учреждённым в России, или российским гражданином, или физическим лицом, проживающим в России.

Помимо экономических санкций, совет решил внести в список значительное количество дополнительных физических и юридических лиц, отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по утверждению Зеленского, чтобы компенсировать потери в экономике, вызванные полномасштабным вторжением России, Украине необходима помощь государств-партнёров и международных институций.

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