Полузатонувший в Одессе танкер стал источником загрязнения моря

Отобранные днём 22 ноября на месте аварии танкера «Делфи» в Одесской области пробы морской воды показали превышение концентрации нефтепродуктов в 53 раза, а уже вечером — в 90 раз.



Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа.

«Специалистами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа 22 ноября осуществлён выезд на место происшествия в район городского пляжа «Дельфин» и проведён отбор проб морских вод. По результатам инструментально-лабораторных измерений … установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в 53 раза», — говорится в сообщении.

Экологи сообщили об этом Главному управлению ГСЧС Украины в Одесской области, постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Одесского областного совета и местному филиалу ГП «Администрация морских портов Украины».

Отмечается, что наблюдение за влиянием ситуации на состояние морских вод в районе происшествия продолжается.

Руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил в Facebook, что представители его ведомства в соответствии с законом и процедурами рассчитают ущерб, нанесённый окружающей среде, чтобы потом обратиться с претензией о возмещении убытков.

«Сейчас государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа вместе с представителями АМПУ проводится повторное обследование места аварийного происшествия и повторный отбор проб в связи с появлением пятен маслянистого состава», — написал он.

Как сообщала Одесса News, ночью 22 ноября в районе городского пляжа «Дельфин» в Одессе выявлен подтопленный танкер «Делфи» (флаг Молдова), который лёг на мель. Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде оставлять борт судна и подавать сигнал SOS. Сейчас владельцем судна является компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешты.

Фото: Думская, Facebook, Пушкинская