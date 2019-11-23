В Одессе открыли памятник украинско-грузинской дружбе

22 ноября в Одессе, в Парке культуры и отдыха им. М.Горького (ул. Генерала Петрова, 17), прошла торжественная церемония открытия Памятного знака «Виноградная лоза» в честь дружбы украинского и грузинского народов.

Как сообщает сайт Одесского областного совета, на открытии памятника были заместитель председателя облсовета Юрий Димчогло, руководство облгосадминистрации, дипломаты, представители культурных и образовательных учреждений города.

Отмечается, что во время приветственной речи Консул-руководитель Консульства Грузии в Одессе господин Торнике Берекашвили сказал, что «Виноградная лоза» — лучший памятный символ, олицетворяющий дружбу украинского и грузинского народов.

Юрий Димчогло добавил, что наши страны исторически связаны культурно-гуманитарными и экономическими связями, а также стремлением к свободе и независимости.