Мэр Одессы подписал с ФРГ меморандум в онлайн-режиме

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл очередную встречу с директором по вопросам Восточной и Центральной Европы Центра либеральной современности г-жой Марилуизе Бек (Федеративная Республика Германия).

Во время предыдущей онлайн-встречи Труханов и Марилуиза Бек обсуждали сотрудничество в рамках проекта по благоустройству в районе площади Толбухина, возле памятного знака жертвам фашистов, которые в октябре 1941 года сожгли в этом месте более 25 тысяч одесситов.

На этот раз, как сообщается на официальном сайте города, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Центром либеральной современности и Одесским городским советом и обсудили дальнейшие шаги по его реализации в рамках проекта «Одесский мемориал — против забвения».

Геннадий Труханов и госпожа Марилуизе Бек выразили общее намерение в ближайшее время установить достойный мемориал на месте трагедии (Люстдорфская дорога, 27/50).

Фото: «Одесса»