Для одесского инженера проект «Зона отдыха Жевахова гора» может стать тюремной зоной

Прокуроры Приморской районной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении инженера технического надзора по факту его служебной халатности.

Подробности дела сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Было обнаружено, что во время капитального ремонта и благоустройства территории зоны отдыха «Жвахова гора» в Одессе подрядчик внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, что привело к необоснованной выплате почти 1 миллиона грн бюджетных средств подрядной организации.

Подобное могло произойти в результате того, что инженер технадзору не проверил достоверность подсунутых ему на подпись директором предприятия-подрядчика актов и фактически не убедился в соответствии объёма выполненных работ её стоимости, отмеченной в актах.

Отмечается, что обвинительные материалы в отношении директора предприятия-подрядчика по факту служебной фальсификации и присвоения бюджетных средств уже рассматривается в суде.

Как сообщала Одесса News, согласно договора подряда на сумму 1,3 млн.гГрн на территории зоны отдыха должны были установить стелу с надписью «Жевахова гора» из железобетонных букв, ротонду и колонну, стилизованную под «греческий стиль», 10 сквмеек для отдыха, пешеходную дорожку, обустроенную бордюрным камнем.

Однако, согласно выводам экспертов, надпись «Жевахова гора» не соответствует сметной документации, поскольку надпись оббита некачественным материалом и не соответствует фактическим размерам по проекту; ротонда и колоннада не выполнены в «греческом стиле» и не соответствуют размеру и материалам, которые были предусмотрены проектом. Бордюрные камни вообще отсутствовали, вместо них были хаотично раскиданы виноградные столбы, которые никак не были зафиксированы.

Таким образом, все работы производились кустарным способом, а их общая стоимость составляет 340 тысяч гривен.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat