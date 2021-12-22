26 спасателей приехали тушить пожар в доме на Екатерининской в Одессе

21 декабря в 14:07 в Службу спасения поступило сообщение о дыме из квартиры по улице Екатерининская, 68, что в Приморском районе Одессы.

Свидетелем пожара был корреспондент Одесса News.

Дым валил из окна второго этажа двухэтажного жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Одна за другой к зданию на Екатерининской подъехали 5 машин пожарной спецтехники. Наш фотокор насчитал 26 пожарных.

Еще не было 15 часов, а пожар был уже ликвидирован.

Как сказали нашему фотокору спасатели, огонь повредил домашний скарб погорельцев на площади в 10 квадратных метров и что, главное погибших и пострадавших нет, а причина пожара пока неизвестна.

Одесса News сообщала о пожаре, произошедшем 19 декабря в Приморском районе Одессы на улице Приморской в жилом здании, со смертельным исходом.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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