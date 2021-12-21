Шмыгаль пообещал доплаты пенсионерам 70+ со следующего года

Граждане старше 70 лет получат в 2022 году доплаты к пенсии, впоследствии ими планируется охватить всех пенсионеров с 60 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

«Пенсия растёт. Сегодня средняя пенсия составляет 4 тысячи. В течение года около десяти раз поднимали пенсии разным категориям: военным — на 2 тысячи гривен, чернобыльцы в среднем на 2300 грн получили увеличение пенсии и т.д. Полностью реализуется инициатива Президента Зеленского по доплате 80+, 85+. Следующий год мы гарантируем, что будет 70+. И так до 60 лет все эти надбавки будут», — рассказал глава правительства.

Он также напомнил, что индексация пенсий проводится для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власти активно работают над внедрением накопительной пенсионной системы.

Как сообщала Одесса News, с 1 декабря 2021 года вырасли размеры прожиточного минимума для разных слоёв населения в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».