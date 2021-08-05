В Одесском порту подписали Меморандум с профсоюзами о партнёрстве

4 августа в конференц-зале Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ») состоялась церемония подписания четырёхстороннего «Меморандума о партнёрстве».

Как сообщает Администрация Одесского порта, документ подписали начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим Лапай, и.о. директора ГП «Одесский морской торговый порт» Алексей Мясковский, председатель Профсоюза работников морского транспорта Одесского морского порта Владимир Зайков и председатель Первичного профсоюза Одесского порта Владимир Вельчев.

Максим Лапай, комментируя подписанный документ, сказал, что «политика сближения, взаимопомощи, поддержки конструктивного диалога между трудовыми коллективами в лице профсоюзов и руководства двух предприятий — это правильный вектор для движения вперёд… Когда-то мы все были работниками одного крупного производственного организма. В 2013 году в результате реорганизации ГП «ОМТП» из состава предприятия была отделена администрация порта. Но люди, коллективы, все наши наработки остались едины. И у нас одинаковая главная задача — сохранить и развивать Одесский порт».

Алексей Мясковский отметил, что, к сожалению, «наши трудовые коллективы объединяет не только общая история, общие цели и задачи, но, также общие проблемы и трудности. Меморандум, который мы подписали, позволит нам выступать единым фронтом в первую очередь в решении наболевших вопросов, которые есть в отрасли и на наших предприятиях».

Представители профсоюзов выразили надежду, что подписанный меморандум «повысит уровень социальной защиты наших сотрудников».

Стороны также подтвердили свои намерения координировать усилия в решении вопросов минимизации рисков и улучшения состояния безопасности труда, защиты окружающей среды, сохранения лучших трудовых традиций и воспитания у сотрудников «чувства причастности и гордости за общие достижения предприятий Одесского морского порта».

Как сообщала Одесса News, ГП «Одесский морской торговый порт» по итогам работы в июле 2021 года получил 1,3 млн грн прибыли.

Фото: пресс-служба Администрации Одесского морпорта

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.