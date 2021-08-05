На Деволановском спуске в Одессе будут строить торгово-офисный центр

В Одессе на Деволановском спуске, 11 вместо рухнувшего дома собираются строить торгово-офисное здание.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Одесского облсовета от Партии Шария Владислав Буртын.

«Градусловия выданы на «Реконструкцию нежилого здания корпуса №2 буквы А» по адресу: Одесса, Деволановский спуск, 11/1, а также нежилых помещений третьего этажа №501 по адресу: Одесса, Деволановский спуск, 11 под торгово-офисные здания без изменения внешних геометрических размеров фундаментов в плане, с надстройкой этажа и мансардного этажа с частичным восстановлением указанного здания и нежилых помещений, с сохранением существующей архитектурной стилистики фасадов здания, которая присуща архитектурной стилистике фасадов и жилых домов, которые размещены на территории центрального исторического ареала города Одесса», — процитировал документ депутат.

Напомним, что дом №11 на Деволановском спуске обвалился 3 февраля.

Кстати. Владельцев развалившегося здания два: одесское ООО «Арнеп» и гражданин Греции Иоаннис Драгнис. Обрушение стало результатом халатного отношения владельцев дома к своему имуществу.

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