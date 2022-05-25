В центре Одессы начата обкатка отремонтированного перекрёстка

25 мая специалистами КП «Одесгорэлектротранс» была начата обкатка капитально отремонтированного перекрёстка улиц Пантелеймоновской и Преображенской.

Здесь начал ходить аварийный вагон. При этом задача сотрудников предприятия – убедиться в технической исправности рельсового полотна и контактной сети, — сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Кроме того, проводится мониторинг рельсов, которые в течение значительного времени из-за реконструкции перекрёстка не эксплуатировались.

Сегодня аварийный вагон курсирует по маршруту №28, завтра начнётся тестирование маршрута №5.

На участке ул. Преображенской, между Новощепным рядом и ул. Пантелеймоновской, работают инспекторы по парковке, которые освобождают трамвайные рельсы от неправильно припаркованных автомобилей.

Как сообщала Одесса News, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета приступило к аварийным и восстановительным работам улично-дорожной сети во всех районах Одессы.

Фото: «Одесса»

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