Уродливое лицо Деволановского спуска мэр Одессы предлагает закрыть баннером

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл выездное совещание и проинспектировал работы по капитальному ремонту Деволановского спуска.

Как отмечается на официальном сайте города, на совещании присутствовала инициативная группа жителей улицы.

Деволановский спуск – одна из магистральных улиц Одессы, расположенная параллельно Польскому спуску. Длительное время улица находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому не задействована в городском трафике, — говорится в сообщении. — Сложность и высокая стоимость капремонта обусловлена необходимостью обновления магистрального коллектора и других инженерных коммуникаций, которые проходят под спуском. Кроме того, сегодня часть улицы возле Таможенной площади представляет собой ряд полуразрушенных зданий, которые находятся в частной собственности.

«Нам необходимо восстановить улицу в центре города, которая долгое время была забыта. Видимо, как и на Новощепном ряду, было даже страшно представить, как это сделать. В первом случае мы справились, поэтому уверен, что и с Деволановским спуском всё получится. В течение длительного времени с владельцами ведутся переговоры, и сегодня с большинством из них есть взаимопонимание», – рассказал Геннадий Труханов.

«А пока ведутся переговоры, как минимум подготовить баннер соответствующий, завесить, чтобы этого не было видно — этих развалин в центре города, которые видны с нашего прекрасного отреставрированного моста Коцебу», — предложил мэр.



Как сообщала Одесса News, проект ремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году и предусматривает обновление систем водопровода, водоотвода и канализации; установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи; устройство тротуаров и дорожного полотна. Работы были начаты в 2021 году.

Сейчас завершена подземная часть работ закончена, в частности, восстановлены ливневые коллекторы, выполнен монтаж нового участка магистрального газопровода (350 м), обустраивается бетонная основа дорожного полотна под мощение брусчатки.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Видео: «Одесса»

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