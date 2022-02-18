Гриневецкий не хочет уходить с поста главы ОГА и оперативно реагирует на критику

17 февраля в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области прошли сборы руководящего состава Одесской области, в ходе которых были подведены итоги работы в сфере гражданской защиты за минувший год, а также определены основные задания в этой сфере на 2022 год.

Известно, что Президент Владимир Зеленский 10 февраля на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове критиковал председателей областных государственных администраций, в том числе Сергея Гриневецкого, за низкую организацию территориальной обороны и дал две недели исправить существующее положение дел.

Как отмечается пресс-службой ООГА, Гриневецкий принял критику Президента, признав, что «сегодня в Одесской области насчитывается 938 потенциально опасных объектов, в том числе 19 – химически опасных; 1 радиационно-опасный; остальные – гидродинамической опасности и взрывопожароопасны. Местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления недостаточно проводилась работа по приведению защитных сооружений гражданской защиты в готовность к использованию по назначению».

В области проинвентаризировано более 71,4% таких объектов, — сказал директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ОША Сергей Готко.

«На сегодняшний день реализация мероприятий, предложенных Фондом государственного имущества Украины относительно передачи в сферу управления райгосадминистраций и территориальных общин защитных сооружений гражданской защиты, которые в процессе приватизации не вошли в уставные капиталы хозяйственных обществ, но остались на их балансе, не завершена. Несмотря на недостаточное количество готовых к использованию сооружений гражданской защиты, территориальными общинами из 42 предложенных к передаче – общинами не принято ни одного. Руководители общин отказываются принимать их на свой баланс из-за отсутствия обслуживающего персонала, нехватки финансирования на проведение ремонта и содержания», – сообщил чиновник.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также поднял вопрос о состоянии объектов гражданской защиты, отметив важность проведения комиссионной инвентаризации таких сооружений, независимо от формы собственности, и приведения их в надлежащее состояние. Кроме того, необходимо обеспечить достоверное информирование населения о чрезвычайных ситуациях, возможных действиях и местах укрытия.

Губернатор области дал поручение отработать взаимодействие всех уровней управлений на оперативность принятия решений. Для этого на протяжении первого полугодия 2022 года предусмотрено проведение в каждом районе Одесской области учений с моделированием чрезвычайных ситуаций различного характера.

Фото: ООГА, «Одесса»

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