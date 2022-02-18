Бепантен поможет коже малыша обеспечить бережный и нежный уход

Мамы знают: первый год жизни малыша сопровождается большим количеством сюрпризов. И не всегда приятных.

Опрелости, покраснения, сыпь и раздражение на нежной коже младенца, с такими «сюрпризами» встречаются многие родители. Статистически возникновение дерматита у детей колеблется в рамках 35-50%.

Избавиться от так называемого «пелёночного» дерматита поможет Бепантен.

Бепантен® – универсальное средство, которое можно использовать как для профилактики дерматита, так и для его лечения.

Его применение позволяет:

увлажнять кожу;

снижать потерю влаги кожного покрова;

поддерживать нежную кожу мягкой и эластичной;

ускорять процесс заживления поверхностных ран, ссадин, царапин;

снимать воспалительный процесс чувствительных кожных покровов.

Бепантен®, выпускаемый в виде мази или крема, назначают для лечения дерматита малышам первого года жизни.

Кроме провитамина В5, мазь Бепантен® содержит ланолин в качестве вспомогательного вещества. Он создаёт внешний барьер, защищающий от негативных факторов внешней среды. Таким образом, Бепантен® обеспечивает двойную защиту при пелёночном дерматите: декспантенол ускоряет заживление кожи, а ланолин создаёт защитный дышащий барьер.

Этот препарат был разработан специалистами компании Bayer. Мазь Бепантен® разрешена к применению беременным.

Сколько же стоит такой препарат? Если вы решите искать в аптеках Бепантен® мазь, цена окажется вполне доступной. Она отличается в зависимости от объёма тюбика. Доступные варианты: 30 и 100 г.

Мазь применяется не только в педиатрии, но и в гинекологии и хирургии.

Также препарат нашёл своё применение в период лактации.

Мазь Бепантен® в гинекологии назначают при эрозиях шейки матки. Это заболевание характеризуется повреждением слизистой оболочки на шейке. На начальной стадии болезни врачи назначают медикаментозную терапию. В том числе препараты, способствующие регенерации. Также мазь Бепантен® применяют после процедур на шейке матки для ускоренного заживления.

В хирургии средства на основе декспантенола применяют в послеоперационном периоде, после пересадки кожи, при пролежнях, анальных трещинах и т.д.

Кроме того, в период кормления грудью молодые мамы используют мазь Бепантен® для сосков. Ссадины и трещины в этой области могут доставлять сильный дискомфорт. Мазь Бепантен® при кормлении грудью применяется женщинами, соски которых поддаются ежедневному раздражению. Средство помогает устранить проблему, не мешает процессу грудного вскармливания и не причиняет вред малышу. Следуйте инструкции при применении мази.

Бепантен® – бережная защита кожи с первых дней жизни.