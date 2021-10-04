Мэр Одессы провёл совещание с руководителями больниц: не хватает медиков

4 октября городской голова Геннадий Труханов провёл совещание с директорами городских больниц по вопросам работы опорных стационаров Одессы по COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города.

На совещании отмечалось, что сегодня в Одессе пациентов с подозрением и подтверждённым диагнозом COVID-19 госпитализируют в четыре больницы: городскую клиническую инфекционную больницу и отделения городской больницы №5 на ул. Троицкой и Лидерсовском бульваре; дети поступают в детскую городскую больницу №3, беременные и роженицы – в роддом №2.

«За последние месяцы проведена подготовка и сегодня работа опорных стационаров обеспечивается в полной мере. В частности, дополнительно проведены работы по усилению мощности электроснабжения медучреждений, ведётся подготовка к отопительному сезону, увеличено количество кислородного оборудования и кислородных точек», — говорится в сообщении.

Так, в Валиховском корпусе инфекционной больницы дополнительно создано 150 кислородных точек.

В городской больнице №5 после капремонта подготовлено к приёму пациентов новое отделение на 90 кислородных подключений. Сегодня формируются медицинские бригады.

Наиболее проблемным моментом работы опорных стационаров является нехватка кадров – врачей-анестезиологов, среднего и младшего медицинского персонала. Активно ведутся переговоры по привлечению медиков к работе в опорных больницах, а также готовится обращение по данному вопросу в Министерство здравоохранения и Кабинет Министров Украины.

«Как и прогнозировалось, осенью наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, увеличилось количество тяжёлых случаев. Мы находимся в постоянном контакте с руководителями опорных больниц по всем вопросам. И если с технической и точки зрения обеспечения мы можем решать проблемные вопросы в относительно короткие сроки, то проблему с медицинскими кадрами быстро решить невозможно», – подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, одесский волонтёр Екатерина Ножевникова заявила, что мест в реанимационных отделениях для коронавирусных больных нет, хотя по информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, на 4 октября в двух опорных больницах Одессы свободны 73 койки.

Фото и видео: «Одесса»

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