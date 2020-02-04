Свято место пусто не бывает: ВРУ вместо Бабак назначила Шмыгаля

4 февраля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины — министром развития громад и территорий Украины, освободив от этой должности Алёну Бабак.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Кандидат экономических наук. Был директором ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместителем генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго». 1 августа Президент Украины Владимир Зеленский назначил Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.



Выступая перед народными депутатами, Денис Шмыгаль заверил, что продолжит начатые реформы в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и административно-территориального устройства, сообщает Укринформ.

«Это большая ответственность — занять такую ​​должность. Конечно, реформы и начатое движение будут продолжены. Ключевые направления и приоритеты Министерства развития громад и территорий и Кабинета министров, которые были уже начаты и находятся сейчас в таком активном движении — реформа строительной отрасли, реформа отрасли жилищно-коммунального хозяйства, реформа административно-территориального устройства Украины, которая требует большого социального диалога и завершения в этом году, — будут продолжены и двигаться вперед «, — сказал Шмыгаль.



Он также отметил, что рад присоединиться к команде Кабмина под руководством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как сообщала Одесса News, 17 декабря Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде рассмотреть вопрос об освобождении Алёны Бабак от должности министра развития громад и территорий Украины и поддержать её отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание. В тот же день профильный комитет рекомендовал парламенту назначить Дениса Шмыгаля вице-министром — министром развития громад и территорий Украины.

Как сообщалось,