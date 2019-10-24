Ректор Одесского университета ВД засомневался в полиграфах

Ректор Одесского университета внутренних дел Вячеслав Аброськин сомневается в достоверности выводов полиграфа, который должны пройти члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, поскольку до сих пор нет научного обоснования «детектора лжи» в мировой практике.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром практически на всех телевизионных каналах речь только о полиграфе, другой жизни в стране ведь нет. А мне просто очень интересно, а кто-то видел хоть какое-то научное обоснование использования этого прибора, ну и выводы соответствующего специалиста в мировой практике?», — отметил Аброськин.

В то же время он обратил внимание на то, что за его долгую деятельность в оперативных подразделениях милиции/полиции было немало трагических случаев, когда совсем невиновные граждане попадали за решётку по обвинению в убийствах «только благодаря специалистам-полиграфологам и их уверенным заключениям».

Как сообщали СМИ, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Председатель этого комитета Даниил Гетманцев информировал, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д относительно ликвидации коррупционных схем в сфере оценки объектов недвижимости путём диджитализации расчёта налоговой стоимости недвижимости. За него проголосовали все члены фракции «Голос» и только 5 депутатов от «Слуги народа».

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены этого парламентского Комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.

Эту проверку уже прошёл заместитель председателя этого Комитета Александр Дубинский и нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура, который заявил, что полиграф доказал необоснованность обвинений в его адрес в лоббировании законов и получении взятки.