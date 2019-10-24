Ой, туманы мои, растуманы: в аэропорту «Одесса» задерживают рейсы

Из-за неблагоприятных метеоусловий, в частности, тумана, ряд авиакомпаний задерживают выполнение рейсов в международный аэропорт «Одесса».

Несколько часов ожидают 24 октября вылетов пассажиры в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Киеве и Баку, подтверждает онлайн-табло аэропорта, сообщает Укринформ.

Отмечается, что туман в аэропорту «Одесса» задерживает выполнение 7 авиарейсов. В частности, рейс PS 5232 (из Шарм-эль-Шейха), который должен был стартовать в 7 час. 05 мин., рейс J2 9685 (из Баку), рейсы PS 9565, PS 720, TK 465 и TK 8820 (из Стамбула) и рейс PS 57 (из Киева).

Ряд авиарейсов в Одессу были отменены или отложены из-за тумана и вчера, 23 октября, поскольку видимость в первой половине среды была втрое меньше допустимой для посадки лайнеров.

В течение вторника и в ночь на 23 октября с задержками прибыли в Одессу около десяти лайнеров, столько же с отклонением от расписания были отправлены. В то же время два авиарейса — в Стамбул и Киев — были отменены.