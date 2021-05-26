Ночной самолёт из Одессы на Минск не вылетел

Ночной рейс B2834 Одесса-Минск отменили в связи с решением Кабинета Министров Украины о прекращении полётов в Республику Беларусь с 00.00 26 мая.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News из Международного аэропорта «Одесса».

На электронном табло аэропорта и на сайте авиакомпании было сообщение об отмене рейса B735 Минск-Одесса компании Belavia Airline, борт который должен был приземлиться в одесском аэропорту сегодня ночью в 1.20 и вылететь обратно в Минск в 3.05.

Также отменено прибытие в 1.50 27 мая борта РТ410 из Риги, маршрут которого пролегает над территорией Беларуси.

Как сообщала Одесса News, решение правительства Украины, по мнению Премьер-министра Шмыгаля, направлено на обеспечение безопасности полётов и пассажиров.

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