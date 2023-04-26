Зеленский подписал закон об авиаперевозках с уверенностью в затрашнем дне Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон, вводящий ряд европейских стандартов в области гражданской авиации Украины.

Как сообщает Министерства развития громад,территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, речь идёт об упрощении государственного регулирования и создании предпосылок для скорейшего возобновления деятельности отечественных авиаперевозчиков и аэродромов.

Новые изменения адаптируют украинское законодательство к нормам Европейского Союза в сфере гражданской авиации, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

“Только одна из четырёх пассажирских отечественных авиакомпаний продолжает работать за границей. Восстановление отрасли нуждается в решениях уже сегодня, чтобы компании, которые готовы будут летать в Украине сразу после нашей победы, работали уже по обновлённым правилам. Принятый закон – о возможностях для максимально быстрого возобновления авиасообщения, как только это позволит составляющая безопасности”, – подчеркнул заместитель министра Сергей Деркач.

К основным положениям закона относятся:

упрощение процедуры выдачи сертификата лётной пригодности и разрешения на выполнение полётов для отдельных импортируемых в Украину воздушных судов (если самолёт сертифицирован в Европейском Агентстве Безопасности Авиации (EASA), то не нужно проходить повторную сертификацию в Украине)

исключение необходимости получения прав на эксплуатацию воздушных линий украинскими авиаперевозчиками для выполнения регулярных воздушных перевозок в Украине и за границей. Та же необходимость исключена и для чартерных перевозок в Украине (получение аналогичного разрешения не предусмотрено в странах ЕС. То есть, сертифицированному авиаперевозчику для начала выполнения коммерческих полётов в Украине достаточно согласования слотов в национальных аэропортах. Получать право на эксплуатацию воздушной линии теперь не будет необходимости)

переход на декларативный принцип соответствия предприятиями и организациями, осуществляющими наземное обслуживание в области гражданской авиации (раньше, чтобы предприятие могло работать на территории аэропорта, предполагалась сертификация, что занимало от 3 до 6 месяцев. Изменениями отменяется сертификация, но необходимо представить пакет документов, подтверждающий соответствие требованиям законодательства, и можно сразу работать, а не ждать)

исключение положения о необходимости сертификации субъектов хозяйствования, предоставляющих агентские услуги по продаже воздушных перевозок. Также эта норма касается субъектов, готовящихся персоналом для организации или продажи воздушных перевозок.

«Принятые изменения ещё больше приближают нас к ЕС и восстановлению авиаотрасли, делают наш рынок более понятным для международных компаний», — подытожил Сергей Деркач.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля 2023 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов и сфере аквакультуры».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod