Одесситы, помогавшие обороне страны, отмечены наградами Президента Украины

И.о.председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков вручил награды Президента Украины «За оборону Украины» представителям одесских предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались непосредственно к выполнению задач по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства от широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, проявили при этом самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООГА.

Среди награждённых представители общества «Атб-Маркет», акционерного общества «Эксимнефтепродукт», публичного акционерного общества «Одескабель», акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк», частного акционерного общества «Стальканат», общества «Укрлоудсистем», автозаправочного комплекса «ОККО», предприятия «Витмарк-Украина» и общества «Промтоварный рынок».

«Каждый сегмент экономики – это полноценный фронт, являющийся частью общей системы и наша большая будущая победа – это сумма того, что происходит на всех фронтах, в том числе и на производственном! Нашу настоящую победу обеспечивают люди, которые маленькими человечными и бесстрашными действиями вносят свой большой вклад. Поэтому мы вручаем награды тем людям, в разных отраслях, которые в течение полномасштабного вторжения внесли свой вклад в обороноспособность и поддержку жизни Одесщины. Это заслуженное отличие – достойная благодарность за весомый личный вклад каждого из вас в организацию масштабной деятельности предприятий и организаций и поддержку Вооружённых сил Украины!», — отметил Борис Волошенков.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вручил награды бойцам Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины за освобождение в 2022 году острова Змеиный Одесской области.

Фото: ООГА

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