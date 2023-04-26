В Одессе на улице Троицкой изменена организация дорожного движения

В Одессе на улице Троицкой при пересечении с ул. Канатной изменена организация дорожного движения.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что изменения предусматривают возможность осуществления проезда перекрёстков с двух полос по обоим направлениям и определено направление движения по полосам от улицы Осипова.

«Силами КУ «СМЭП» установлены соответствующие знаки дорожного движения и обновлена дорожная разметка, в том числе и пешеходные переходы», — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, до 1 июня продолжено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова в Одессе.

Фото: «Одесса. Официально»

Чтобы узнать о самом важном, актуальном, интересном в Одессе и мире, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod