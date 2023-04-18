Движение транспорта по переулку Ляпунова в Одессе будет ограничено до 1 июня

До 1 июня продолжено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что движение закрыто по обращению Департамента городского хозяйства Одесского горсовета для того, чтобы «обеспечить безопасность при выполнении стабилизационных мероприятий по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля в пределах жилого дома №12».

Как сообщала Одесса News, с 12 апреля в Приморском районе Одессы «Инфоксводоканал» начал обновление старого водопровода, в связи с чем в течение трёх месяцев возможно временное ограничение движения по правой полосе вдоль площади Десятого апреля до поворота на ул. Академическую.

Чтобы узнать о самом важном, актуальном, интересном в Одессе и мире, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod