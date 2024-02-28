Вандализм и хулиганство в Одессе: истинный одессит не нанесёт вред своему городу

С начала года вандалы в Одессе повредили 128 скамеек, 122 урны, повредили лампы и оставили надписи на стенах подземного перехода, изуродовали подъёмник для инвалидов.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета,с начала текущего года работниками коммунального предприятия «Горзелентрест» зафиксировано повреждение 128 лавочек и 122 урн в парках и скверах Одессы.

«Неизвестные вандалы регулярно портят садовую мебель (скамейки, урны и прочее), ломают её или оставляют надписи», — говорится в сообщении.

Во время планового осмотра подведомственных территорий работники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» обнаружили акт вандализма в подземном переходе, расположенном на ул. Дальницкая, 58. Неизвестные вандалы ночью повредили четыре лампы освещения и оставили надписи на стенах перехода.

Работники предприятия уже возобновили освещение этого подземного перехода.

Садовая мебель, а также некоторые детские площадки находятся на балансе КП «Горзелентрест». Мастера предприятия регулярно ремонтируют и восстанавливают повреждённое вандалами.

Весной планируют покрасить 1733 лавки и 874 урны, расположенные на подведомственных территориях предприятия.

Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городского общества. Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону: 102 (полиция). Умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут уголовную ответственность.

Одесса News информировала о повреждении в подземном переходе у железнодорожного вокзала Одессы электрического подъёмника для нужд людей с инвалидностью.

Фото: «Одесса»

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