Новогодний вандализм: В одесском парке Шевченко срезали две ели

На Суворовской аллее в одесском парке имени Т.Г.Шевченко в ночь на 31 декабря вандалы срезали две ели.

Об этом сообщили в пресс-службе «Горзелентреста».

В учреждении отметили, что несколько дней назад в сквере «За мир» (на улице Канатной, возле пересечения её с проспектом Гагарина) неизвестные похитили два саженца гималайского кедра.

Как сообщала Одесса News, «Горзелентрест» проводил обработку городских елей и сосен специально разведённым раствором мела, чтобы временно придать им нетоварный вид, испортить декоративную привлекательность и таким образом защитить от вандалов. Пострадавшие растения также были обработаны, однако варваров это не остановило.