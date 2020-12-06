Тревожным будет Новый год для киевских производителей ёлочных игрушек

Клавдиевская фабрика ёлочных украшений, расположенная в Киевской области, изготовила партию новогодних шариков с логотипом армии России.

Об этом сообщил глубокопатриотичный экскурсовод Сергей Савченко на своей странице в Facebook и опубликовал видео процесса производства таких ёлочных украшений и уже готовую продукцию в коробках, которую он «заприметил» во время проведения экскурсии по предприятию.

В свою очередь, и.о. председателя правления фабрики Павел Гукасов признал, что Россия является одним из рынков сбыта их продукции, но заверил, что предприятие уже ликвидировало тираж новогодних шариков с логотипом российской армии, а в дальнейшем все заказы будут проходить этический контроль.



«Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказ размещали через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков. Экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, поставил вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. Так что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидированы», — написал он в Facebook.

Гукасов отметил, что эта конфликтная ситуация дала руководству фабрики толчок к изменению настроек системы и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль.

«Хочу выразить благодарность авторам видео на указание проблем в нашей системе приёма заказов, но, в свою очередь, хочу пожелать им глубже вникать в суть вопросов, прежде чем уничтожать труд людей и радоваться недостаткам других. Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения в связи с данной ситуацией», — добавил руководитель фабрики.

Национальная полиция Украина и СБУ уже проводят следственно-оперативные действия на Клавдиевской фабрике, написал на своей странице в Facebook местный депутат Владимир Коротя.

В Нацполиции и СБУ пока не прокомментировали эту ситуацию.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой в Одесской области пограничники обнаружили в багаже гражданина Украины предметы с советской и российской символикой.