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У одесских пограничников очередной улов — икра и парфумы

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Товар, скрытый в двух автомобилях, обнаружили в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского.

Как сообщает Госпогранслужба, грузовой транспортное средство марки «Volvo» остановили в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдовой. На лафете грузовика наш соотечественник перевозил два легковых автомобиля. Однако при осмотре в одном из них пограничники обнаружили тайник с 12 коробками, в которых находилось 120 килограммов красной икры летучей рыбы «Тобико».

«Кроме того, при осмотре кабины грузовика, в спальном отделении, были найдены почти 60 флаконов духов известной марки», — говорится в сообщении.

О факте обнаружения икры и парфюмерной продукции пограничники проинформировали представителей Одесской таможни.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Одессе пограничники задержали четырёх граждан Израиля со 120 килограммами кокаина.

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