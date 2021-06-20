В Одессе всплыли новые подробности исчезновения офицера-пограничника

Первый замкомандира – начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Алексей Чертков накануне своего исчезновения проиграл крупную сумму денег в казино.

Об этом изданию «Цензор» сообщил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкеридзе.

По его словам, в кабинете Черткова нашли записи о том, где и в каких заведениях он играл, какие суммы проиграл. Также там нашли записку со словами «Я уже не могу вам платить», правда, не понятно, кому она адресована.

«Во время допросов мы эту информацию подтвердили», — сказал Максим Цуцкеридзе.

Также сообщается, что накануне своего исчезновения Чертков крупно поругался с женой, после чего уехал из дома и пропал.

«Некорректно будет пересказывать, о чём они говорили с женой, единственное, что могу сказать: он ушёл из дома и его местонахождение пока неизвестно. Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет. Но поиски продолжаются, оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся», — сообщил Цуцкеридзе.

Полицейский чиновник также сообщил, что полицией не установлены факты угроз с чьей-либо стороны Черткову.

Ранее СМИ сообщали о том, что Чертков может находиться в Российской Федерации, куда он якобы выехал по загранпаспорту гражданина РФ, полученному на другие имя и фамилию. Цуцкеридзе сказал, что «пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет».

Одесса News информировала, что Алексей Чертков накануне своего исчезновения занимал большую сумму денег у сослуживцев.

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