21 июня в Одессе возможны пробки: приезжает Зеленский

В Одессу в понедельник, 21 июня, прибудет Президент Украины Владимир Зеленский для подписания соглашения о закупке двух британских противоминных кораблей.

Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на вооружение Военно-морских сил правительство Британии передаст два тральщика типа Sandown.

Издание сообщает, что в состав Королевского флота Британии было введено 15 тральщиков такого типа, однако в 2000-х три корабля передали Эстонии, а ещё три Саудовской Аравии. Таким образом, сейчас Соединённое Королевство располагает девятью такими кораблями, два из которых передадут флоту Украины.

По данным издания, боевые суда, построенные в начале 90-х годов, будут закуплены официальным Киевом в этом году.

Тральщики имеют длину 53 метра, ширину 11 и осадку 2,3 метра. Пара дизелей по 1523 л.с. разгоняют корабль до 13 узлов. Имеется также электродвигатель для бесшумного хода. Тральщики вооружены 30-мм пушкой Mark44 Bushmaster II, тремя шестиствольными 7,62-мм пулеметами «Миниган» и парой пулемётов общего назначения.

Также на кораблях установлены радары и системы поиска мин, включая мощный гидролокатор. Корабли, возможно, будут модернизированы более современными системами для поиска мин.



Ранее СМИ сообщали, что купить корабли планировали из кредитных средств, предоставленных Соединённым Королевством на развитие ВМС Украины.

Предположительно, церемония подписания договора о закупке произойдёт на борту британского эсминца Defender, который сейчас находится у 19-го причала Одесского порта.

Одесса News информировала о последнем приезде Президента Зеленского в Одессу в октябре 2020 года вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой, принявших участие в украинско-польском бизнес-форуме, где был подписан Меморандум о сотрудничестве между АПМУ и польским портом Гданьск.

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