Владимир Зеленский и Дуда в Одессе почтили память президента Польши Леха Качиньского

13 октября во время совместного посещения Одессы Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Республики Польша Анджей Дуда и госпожа Агата Корнгаузер-Дуда почтили память Президента Польши в 2005-2010 годах Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, Глава государства и польская президентская чета возложили цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего Президента на доме №1 на улице Леха Качиньского.

Отмечается, что этот памятный знак открыли в рамках Дней Польши, которые проходили в Одессе в мае 2010 года. Тогда в мероприятии принимал участие в том числе и Дуда, который в то время занимал должность министра Канцелярии Президента Республики Польша.

Как сообщала Одесса News, 13 октября Зеленский и Дуда в Одессе приняли участие в украинско-польском бизнес-форуме, где был подписан Меморандум о сотрудничестве между АПМУ и польским портом Гданьск.

Фото: пресс-служба ОПУ