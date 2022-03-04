Кремль не поддержал предложение Зеленского о прямых переговорах с Путиным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не поддержал предложение Президента Украины Владимира Зеленского о прямых переговорах лидеров двух стран.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Русская служба BBC News.

Песков выразил удовлетворение переговорами в существующем формате, через делегации Москвы и Киева, встречающиеся в Беларуси.

Однако он подчеркнул, что пока не идёт речи о подписании документов по их итогам.

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с руководством Российской Федерации, но не следует общаться так, как будто это страна второго сорта.

Как сообщала Одесса News, 3 марта президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого последний выразил «большую решительность» продолжать наступление, целью которого является «взять под контроль» целую страну».

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